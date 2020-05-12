НАБУ закрило справу проти Гримчака

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчак повідомив, що справу закрили через відсутність складу злочину

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закрило справу проти колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Це підтвердила РБК-Україна спікер НАБУ Оксана Митницька.

Вона зазначила, мова йде про справу про недостовірне декларування.

"Дійсно, було закрито кримінальне провадження проти Гримчака за ст. 366-1, тобто недостовірне декларування", - повідомила вона.

Разом з тим, на своїй сторінці в Facebook Гримчак зазначив, що справу закрили через відсутність складу злочину.

"Оскільки сьогодні день добрих новин, ще повідомлю на своїй сторінці, що справа, відкрита НАБУ проти мене за ст.366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину", - написав він.

Він пообіцяв опублікувати звіт трохи пізніше, як тільки адвокати отримають весь пакет документів.

Нагадаємо, Гримчак фігурує в кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він з помічником нібито за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду. У минулому році їх затримали.

У той же час в МінВОТ заявили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків на посаді заступника міністра.

РБК-Україна писало, що 3 травня НАБУ і САП завершили розслідування у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій. Після цього суд пом'якшив йому міру запобіжного заходу.