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ВАКС смягчил меру пресечения Грымчаку

Новости » Общество     09.04.2020 - 16:39
ВАКС смягчил меру пресечения Грымчаку
Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

Суд заменил круглосуточный домашний арест на ночной

Высший антикоррупционный суд смягчил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом говорится на портале судебной власти Украины.

Так, суд заменил круглосуточный домашний арест на ночной - с 22:00 до 6:00.

Срок действия обязанностей, возложенных на Грымчака, продлен на 60 дней - до 12 июня 2020 года. Он должен прибывать по первому требованию детектива, прокурор или суда, воздерживаться от общения с другим подозреваемым Игорем Овиденко (под круглосуточным домашним арестом) и свидетелями, а также носить электронный браслет.

Напомним, 3 апреля НАБУ и САП завершили расследование по делу Юрия Грымчака. Подозреваемым открыли материалы дела открыли для ознакомления. Далее обвинительный акт будет направлен в суд.

Отметим, Юрий Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда. В августе прошлого года детективы НАБУ вместе с СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

НАБУ завершило расследование по делу Грымчака ВАКС продлил меру пресечения Грымчаку
Новости Украины Юрий Грымчак
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