НАБУ завершило расследование по делу Грымчака

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Материалы дела открыли стороне обвинения перед отправлением в суд

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование по делу бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщили в НАБУ.

Отмечается, что 3 апреля подозреваемым открыли материалы дела открыли для ознакомления. Далее обвинительный акт будет направлен в суд.

"Расследование фактов мошенничества и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощником" завершено", - сообщили в НАБУ.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.190 (мошенничество); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда. В августе 2019 года детективы НАБУ вместе с СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что Грымчаку продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 апреля.