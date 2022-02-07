НАБУ задержало нардепа Кузьминых. Сегодня будет суд

Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей.

"Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды...Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

В САП сообщили, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения назначено на сегодня в 15:00.

Дело Кузьминых

Нардепа разоблачили на получении взятки 28 января в размере 558 тысяч гривен. Сообщалось, что он пообещал содействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

После этого 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение к народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос.

Впоследствии НАБУ опубликовало оперативное видео по делу разоблаченного на взятке нардепа Сергея Кузьминых.