НАБУ затримало нардепа Кузьміних. Сьогодні буде суд

У САП повідомили, що судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на сьогодні о 15:00.

Справа Кузьміних

Нардепа викрили на отриманні хабаря 28 січня у розмірі 558 тисяч гривень. Повідомлялося, що він за сумму пообіцяв сприяти в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Після чого 31 січня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру до народного депутата. У НАБУ та САП заявили, що нардеп Кузьміних ігнорує виклики на допит.

Згодом НАБУ опубліковало оперативне відео зі справи викритого на хабарі нардепа Сергія Кузьміних.