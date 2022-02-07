НАБУ затримало нардепа Кузьміних. Сьогодні буде суд

НАБУ та САП затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. Його підозрюють у отриманні хабара.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.
Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців.
"Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди... Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
У САП повідомили, що судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на сьогодні о 15:00.
Нардепа викрили на отриманні хабаря 28 січня у розмірі 558 тисяч гривень. Повідомлялося, що він за сумму пообіцяв сприяти в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
Після чого 31 січня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру до народного депутата. У НАБУ та САП заявили, що нардеп Кузьміних ігнорує виклики на допит.
Згодом НАБУ опубліковало оперативне відео зі справи викритого на хабарі нардепа Сергія Кузьміних.