RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НАБУ затримало нардепа Кузьміних. Сьогодні буде суд

Автор: Анастасія Рокитна

НАБУ та САП затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. Його підозрюють у отриманні хабара.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців.

"Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди... Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

У САП повідомили, що судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на сьогодні о 15:00.

Справа Кузьміних

Нардепа викрили на отриманні хабаря 28 січня у розмірі 558 тисяч гривень. Повідомлялося, що він за сумму пообіцяв сприяти в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Після чого 31 січня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру до народного депутата. У НАБУ та САП заявили, що нардеп Кузьміних ігнорує виклики на допит.

Згодом НАБУ опубліковало оперативне відео зі справи викритого на хабарі нардепа Сергія Кузьміних.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУСлуга народа