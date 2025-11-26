НАБУ викрило масштабне розкрадання мільйонів на опаленні й воді у Донецькій області

Деталі схеми

За даними НАБУ, схему очолив керівник Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА. Організована група заволоділа понад 140 млн гривень. Ці кошти призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів Донецької області.

Зазначається, що навесні 2023 року учасники групи визначили об’єкти, які підлягали відновленню бюджетним коштом.

Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.

"Попри відсутність належної проєктної документації з нею уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у НАБУ, із семи котелень під'єднали лише дві, проте й вони не працювали через брак.

Наступний етап

Іншу частину схеми, за інформацією НАБУ, реалізували у Святогірську під виглядом відновлення водопостачання та водовідведення.

"За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися "кустарним" методом - без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм", - повідомили у Бюро.

Щоб приховати розкрадання, учасники групи підробляли акти виконаних робіт, продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, змушуючи їх приймати неякісні об’єкти на баланс.

Збитки

За даними НАБУ, внаслідок дій групи держава зазнала збитків на понад 140 млн гривень. Учасники злочину заволоділи коштами та розпорядилися на власний розсуд. Водночас жителі прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.

Фото: правоохоронці викрили мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні (t.me/nab_ukraine)