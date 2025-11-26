НАБУ разоблачило масштабное хищение миллионов на отоплении и воде в Донецкой области

Детали схемы

По данным НАБУ, схему возглавил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА. Организованная группа завладела более 140 млн гривен. Эти средства предназначались для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов Донецкой области.

Отмечается, что весной 2023 года участники группы определили объекты, которые подлежали восстановлению за бюджетные средства.

Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ, сымитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу подконтрольной фирмы, фактическое руководство которой осуществлял одноклассник чиновника.

"Несмотря на отсутствие надлежащей проектной документации с ней заключили контракт стоимостью более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидово и Украинске", - говорится в сообщении.

Как рассказали в НАБУ, из семи котельных подключили только две, однако и они не работали из-за нехватки.

Следующий этап

Другую часть схемы, по информации НАБУ, реализовали в Святогорске под видом восстановления водоснабжения и водоотведения.

"По договорам деньги перечисляли за работы, которые не выполнялись или проводились "кустарным" методом - без разрешений, проектов и с грубыми нарушениями норм", - сообщили в Бюро.

Чтобы скрыть хищения, участники группы подделывали акты выполненных работ, продлевали сроки договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, заставляя их принимать некачественные объекты на баланс.

Убытки

По данным НАБУ, в результате действий группы государство понесло убытки на более 140 млн гривен. Участники преступления завладели средствами и распорядились по своему усмотрению. В то же время жители прифронтовых городов остались зимой без отопления и питьевой воды.

Фото: правоохранители разоблачили миллионные хищения на отоплении и водоснабжении (t.me/nab_ukraine)