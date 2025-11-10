UA

Економіка

НАБУ веде масштабну операцію з викриття корупції в енергетиці: деталі

Ілюстративне фото: НАБУ та САП проводять операцію з викриття корупційної схеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро в Telegram.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - ідеться в повідомленні. 

У відомстві заявили, що її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Деталі пообіцяли надати згодом.

 

Фото: НАБУ заявило про масштабну операцію з викриття корупції в енергетиці (t.me/nab_ukraine)

 

Справа "Енергоатому"

4 листопада "Енергоатом" повідомляв, що в одній із філій відокремлених підрозділів товариства проводилися слідчі дії. У компанії заявили, що співпрацюють зі слідством і надають всі необхідні документи й роз’яснення, зазначивши, що "Енергоатом" неухильно дотримується антикорупційної політики і принципів доброчесності".

Сьогодні, 10 листопада джерела РБК-Україна повідомили, що НАБУ прийшло з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча. Одночасно обшуки проходять у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.

Додамо, як ми писали раніше, в Україну з Німеччини екстрадували одного з учасників організованої групи, яка привласнила майже 100 млн гривень "Енергоатому".

Кошти, які розікрали зловмисники, були призначені для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, у вересні 2024 року було затримано одного із працівників компанії "НАЕК "Енергоатом". Співробітника затримали під час отримання хабаря.

Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тисяч гривень від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.

НАБУСАПЕнергетики