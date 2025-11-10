НАБУ ведет масштабную операцию по разоблачению коррупции в энергетике: детали

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро в Telegram.
"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
Детали пообещали предоставить позже.
Фото: НАБУ заявило о масштабной операции по разоблачению коррупции в энергетике (t.me/nab_ukraine)
4 ноября "Энергоатом" сообщал, что в одном из филиалов обособленных подразделений общества проводились следственные действия. В компании заявили, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения, отметив, что "Энергоатом" неуклонно придерживается антикоррупционной политики и принципов добропорядочности".
Сегодня, 10 ноября, источники РБК-Украина сообщили, что НАБУ пришло с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Одновременно обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.
Добавим, как мы писали ранее, в Украину из Германии экстрадировали одного из участников организованной группы, которая присвоила почти 100 млн гривен "Энергоатома".
Средства, которые разворовали злоумышленники, были предназначены для строительства Централизованного хранилища ядерного топлива в Чернобыльской зоне.
Напомним, в сентябре 2024 года был задержан один из работников компании "НАЭК "Энергоатом". Сотрудника задержали во время получения взятки.
Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тысяч гривен от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.