Экономика

НАБУ ведет масштабную операцию по разоблачению коррупции в энергетике: детали

Иллюстративное фото: НАБУ и САП проводят операцию по разоблачению коррупционной схемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро в Telegram.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Детали пообещали предоставить позже.

 

Фото: НАБУ заявило о масштабной операции по разоблачению коррупции в энергетике (t.me/nab_ukraine)

 

 

 

Дело "Энергоатома"

4 ноября "Энергоатом" сообщал, что в одном из филиалов обособленных подразделений общества проводились следственные действия. В компании заявили, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения, отметив, что "Энергоатом" неуклонно придерживается антикоррупционной политики и принципов добропорядочности".

Сегодня, 10 ноября, источники РБК-Украина сообщили, что НАБУ пришло с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Одновременно обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.

Добавим, как мы писали ранее, в Украину из Германии экстрадировали одного из участников организованной группы, которая присвоила почти 100 млн гривен "Энергоатома".

Средства, которые разворовали злоумышленники, были предназначены для строительства Централизованного хранилища ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Напомним, в сентябре 2024 года был задержан один из работников компании "НАЭК "Энергоатом". Сотрудника задержали во время получения взятки.

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тысяч гривен от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.

