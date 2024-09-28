Топ-менеджера "Енергоатому" зловили на корупції

Сьогодні, 28 вересня, було затримано одного із працівників компанії "НАЕК "Енергоатом". Співробітника затримали під час отримання хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Енергоатом " та заяву журналіста-розслідувача Юрія Ніколова.

"Одним із пріоритетів АТ "НАЕК «Енергоатом" є забезпечення дотримання норм чинного законодавства, зокрема в компанії діє політика нульової толерантності до корупції. І це стосується не тільки внутрішніх питань компанії, а й поведінки працівників поза межами службової діяльності", - наголосили в "Енергоатомі".

Компанія пояснила, що завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників "Енергоатома" було затримано одного із працівників Компанії під час отримання неправомірної вигоди.

"Наразі тривають слідчі дії. Енергоатом й надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування", - додали в компанії.

Зауважимо, що "Енергоатом" не розкриває імені співробітника, однак журналіст Ніколов раніше повідомив, що сьогодні був затриманий директор з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександр Скопич.