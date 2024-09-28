Топ-менеджера "Енергоатому" зловили на корупції
Сьогодні, 28 вересня, було затримано одного із працівників компанії "НАЕК "Енергоатом". Співробітника затримали під час отримання хабаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" та заяву журналіста-розслідувача Юрія Ніколова.
"Одним із пріоритетів АТ "НАЕК «Енергоатом" є забезпечення дотримання норм чинного законодавства, зокрема в компанії діє політика нульової толерантності до корупції. І це стосується не тільки внутрішніх питань компанії, а й поведінки працівників поза межами службової діяльності", - наголосили в "Енергоатомі".
Компанія пояснила, що завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників "Енергоатома" було затримано одного із працівників Компанії під час отримання неправомірної вигоди.
"Наразі тривають слідчі дії. Енергоатом й надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування", - додали в компанії.
Зауважимо, що "Енергоатом" не розкриває імені співробітника, однак журналіст Ніколов раніше повідомив, що сьогодні був затриманий директор з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександр Скопич.
Корупція в Україні
Нагадаємо, що на початку цього місяця Служба безпеки України та Нацполіція викрили корупційну схему, яка стосувалась нарахування соціальних виплат військовим ЗСУ.
Серед затриманих керівник відділу Департаменту фінансів Міністерства оборони.
Незадовго до того, співробітники СБУ затримали на корупції одного з головних податківців Києва.
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