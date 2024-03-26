НАБУ та САП порушили справу проти Кириленка після розслідування "Схем"

Після того, як "Схеми" опублікували журналістське розслідування про нерухомість родини Керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка на 70 мільйонів гривень, органи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування про вчинення кримінальних правопорушень "незаконного збагачення" та "декларування недостовірної інформації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП та розслідування "Схем".
Прокурори САП та детективи НАБУ за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань "Схеми" "Як родина ставленика Зеленського Кириленка "обросла" елітним майном на 70 мільйонів під час війни" та "Голова АМКУ Кириленко не задекларував нерухомість та авто, якими користується він і його родина - "Схеми" до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесли відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:
Досудове розслідування здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що "згадана у розслідуванні та запиті особа станом на день надходження запиту не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП".
В опублікованому розслідуванні стверджують, що коли Кириленко очолював Донецьку обласну адміністрацію і впритул до його переведення у Київ на посаду голови Антимонопольного комітету у 2023 році, його родина почала "обростати майном":
Нагадаємо, колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ було поміщенно під варту через набуття активів на суму майже 58 млн гривень.
У нього було знайдено автомобіль Toyota, квартиру в Києві площею 2022 квадратних метри, 53 земельні ділянки на території України та єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.
Крім того, прикордонники затримали чоловіків на хабарі. Вони організували схему незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон та планували "підкупити" прикордонника за 9000 доларів.
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