НАБУ и САП возбудили дело против Кириленко после расследования "Схем"

После того, как "Схемы" опубликовали журналистское расследование о недвижимости семьи Руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко на 70 миллионов гривен, органы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование о совершении уголовных правонарушений "незаконной информации" .
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП и расследование "Схема".
Прокуроры САП и детективы НАБУ по результатам обработки информации обнародованной в журналистском расследовании программы расследований "Схемы" "Как семья ставленника Зеленского Кириленко "обросла" элитным имуществом на 70 миллионов во время войны" и "Председатель АМКУ Кириленко не задекларировал недвижимость и авто, какими и его семья - "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований 22.03.2024 внесли сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:
Досудебное расследование проводят детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что "упомянутое в расследовании и запросе лицо по состоянию на день поступления запроса не является подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП".
В опубликованном расследовании утверждают, что когда Кириленко возглавлял Донецкую областную администрацию и вплотную к его переводу в Киев на должность главы Антимонопольного комитета в 2023 году, его семья начала "обрастать имуществом":
Напомним, бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики ВСУ был заключен под стражу из-за приобретения активов на сумму почти 58 млн гривен.
У него был найден автомобиль Toyota, квартира в Киеве площадью 2022 квадратных метра, 53 земельных участка на территории Украины и единственный имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.
Кроме того, пограничники задержали мужчин на взятке . Они организовали схему незаконной переправки ухилянцев через государственную границу и планировали "подкупить" пограничника за 9000 долларов.
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