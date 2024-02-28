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Розраховували на процвітання схеми. Прикордонники затримали "бізнесменів" на хабарі

Середа 28 лютого 2024 18:24
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Розраховували на процвітання схеми. Прикордонники затримали "бізнесменів" на хабарі Фото: прикордонники затримали "бізнесменів" на хабарі (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники викрили двох львів'ян на хабарі, які організували схему незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Ділки підшукували "клієнтів" та обіцяли їм перетин через чинні пункти пропуску. Щоб реалізувати затіяне, планували «підкупити» прикордонника за 9000 доларів. Охоронець кордону від хабаря відмовився, а фігурантів затримали", - пише пресслужба.

Затриманим повідомили про підозру у вчинені кримінальних правопорушень.

Фото: прикордонники затримали "бізнесменів" на хабарі (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно ДПСУ затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.

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