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НАБУ и САП отправили в суд обвинительный акт в отношении Труханова

Киев, Среда 05 августа 2020 19:21
НАБУ и САП отправили в суд обвинительный акт в отношении Труханова
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По версии следствия, Труханов не указал в декларации имущества на 16,3 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт по делу о декларировании недостоверной информации мэром Одессы Геннадием Трухановым. Речь идет о декларации Труханова за 2017 год.

Об этом сообщили в САП.

Дело Труханова будет рассматривать по существу Высший антикоррупционный суд.

"Городской голова не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что Труханову сообщили о подозрении в указанном правонарушении еще 14 апреля. 5 июня материалы дела открыли для ознакомления подозреваемому и его защитникам.

Напомним, ВАКС на данный момент рассматривает два дела против Труханова - о декларировании недостоверной информации за 2015-2016 года, а также о присвоение 92 млн гривен в результате схемы по приобретению здания завода "Краян".

В июне завершилось расследование еще одного дела против Труханова.

В апреле Труханову сообщили еще одно подозрение о недостоверном декларировании.

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