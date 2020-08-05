ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НАБУ і САП відправили до суду обвинувальний акт проти Труханова

Київ, Середа 05 серпня 2020 19:21
НАБУ і САП відправили до суду обвинувальний акт проти Труханова
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За версією слідства, Труханов не вказав у декларації майна на 16,3 млн гривень

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили в суд обвинувальний акт у справі про декларування недостовірної інформації мером Одеси Геннадієм Трухановим. Йдеться про декларацію Труханова за 2017 рік.

Про це повідомили в САП.

Справу Труханова розглядатиме по суті Вищий антикорупційний суд.

"міський голова не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру у м. Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У САП нагадали, що Труханову повідомили про підозру в зазначеному правопорушенні ще 14 квітня. 5 червня матеріали справи відкрили для ознайомлення підозрюваному і його захисникам.

Нагадаємо, ВАКС на даний момент розглядає дві справи проти Труханова - про декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки, а також про присвоєння 92 млн гривень у результаті схеми з придбання будівлі заводу "Краян".

У червні завершилося розслідування ще однієї справи проти Труханова.

У квітні Труханову повідомили про ще одну підозру щодо недостовірного декларування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Генадій Труханов
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся