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СБУ проводит обыски в мэрии Одессы

Среда 08 июля 2020 обновлено 10:54
СБУ проводит обыски в мэрии Одессы
Фото: мэрия Одессы (omr.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Обыски проходят по поручению прокуратуры

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в мэрии Одесского городского совета. Обыски проводят по поручению прокуратуры.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-офицер управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук.

"Там сотрудники СБУ производят определенные следственные действия, выемку документов по поручению прокуратуры", - рассказала она.

Шевчук добавила, что обыски проходят в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях различных департаментов горсовета.

"Ранее мы сообщали о злоупотреблениях различных департаментов горсовета. И вот сейчас в рамках этих уголовных производств мы выполняем поручение прокуратуры", - отметила пресс-офицер.

Стоит подчеркнуть, местные СМИ сообщают, что обыски связаны со злоупотреблениями с коммунальной землей, однако у СБУ пока нет информации по этому поводу.

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