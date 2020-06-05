Скрыл более 16 млн гривен: завершено следствие в деле мэра Одессы

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Труханов не задекларировал имущество своей жены

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило следствие по одному из дел мэра Одессы Геннадия Труханова. Его подозревают в сокрытии имущества на 16,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что вчера Труханову открыли материалы дела для ознакомления.

По данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах своей жены, с которой живет, но официально в разводе. Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках.

Всего в декларацию за 2017 он не внес состояние на общую сумму 16,3 млн гривен. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Это - второе подозрение Труханову в декларировании недостоверной информации. До этого ему инкриминировали ст.366-1 УК Украины из-за деклараций за 2015-2016 годы.

Напомним, по этому делу Труханову сообщили подозрение еще в апреле; ему грозит штраф до 51 тысячи гривен, а максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы.

Мэр Одессы также фигурирует в уголовном деле о хищении 92 млн гривен из городского бюджета при продаже завода "Краян".

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Автор: РБК-Украина