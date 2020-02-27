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Экс-нардепу по делу Труханова оставили в силе меру пресечения

Новости » Общество     27.02.2020 - 17:23
Экс-нардепу по делу Труханова оставили в силе меру пресечения
Фото: Александр Дубовой (facebook.com)

Ранее Дубовому назначили залог в 15,8 млн гривен без содержания под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе мире пресечения бывшему народному депутату Александру Дубовому по делу о хищениях при покупке одесского завода "Краяны". Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Соответствующее решение Апелляционная палата ВАКС приняла 27 февраля, отклонив жалобу стороны защиты на изменение меры пресечения.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла отказать в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставить в силе решение следственного судьи. Данное решение вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в конце января ВАКС избрал Дубовому меру пресечения в виде залога в сумме 15,76 млн гривен без содержания под стражей.

Отметим, Дубового обвиняют в причастности к преступной схеме городского главы Одессы Геннадия Труханова, который, по версии следствия, организовал схему купли завода "Краян" по вдвое завышенной цене. Это нанесло ущерб местному бюджету Одессы на сумму более 92 млн гривен. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут с ноября 2016 года. В конце 2019 года Антикоррупционный суд начал исследование доказательств по делу Труханова. В частности, началось рассмотрение видеозаписей обысков, а также переписок обвиняемого и его родственников.

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Новости Украины ОдессанардепГеннадий Трухановантикоррупционный суд
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