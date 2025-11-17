В САП раскрыли, кто такой "Профессор" на "пленках Миндича"

Прокуроры обнародовали новые детали резонансного дела, в котором фигурирует чиновник Алексей Чернышов. В коррупционной схеме ключевую роль играла его жена - Светлана.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала ВАКС.

Как отмечают прокуроры, 9 мая 2025 года жена Чернышова вышла на связь с бизнесменом Александром Цукерманом через WhatsApp, приложение, обеспечивающее защищенное шифрование разговоров. Следствие считает это сознательными действиями обеих сторон, направленными на сокрытие фактов и содержания их договоренностей.

В частности, во время разговора Чернышова и Цукермана была согласована встреча в тот же день в помещении частного медицинского центра, принадлежащего Цукерману. В 14:06 жена чиновника прибыла в медцентр и сообщила об этом собеседнику.

Прокурор отмечает, что во время разговора Цукермана и Чернышева с целью конспирации они решили "маскировать" имя Светланы Чернышевой под псевдонимом "Профессор".

Отметим, что в деле Миндича не только жену Чернышова называют "профессором". Под этим позывным также фигурирует министр юстиции Герман Галущенко - его называют "Профессором" и "Сигизмундом".

После согласования деталей Цукерман в собственном кабинете передал ей 500 тысяч долларов США - средства, предназначенные для Алексея Чернышева. По курсу НБУ эта сумма составляет более 20 миллионов гривен.

Фото: Светлана Чернышова (philology knu ua)

Следствие установило, что всего в период с 11 февраля по 9 мая 2025 года Чернышов получил неправомерную выгоду на сумму около 35 миллионов гривен - более 6500 минимальных доходов граждан.

Ранее РБК-Украина писало о том, кто попал под прицел НАБУ в громкой операции "Мидас". С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.