НАБУ и разведка успешно эвакуировали военного с оккупированной территории

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Как отмечает разведка, с начала полномасштабного вторжения России, было проведено более 10 удачных операций по эвакуации из временно оккупированных территорий.

"С начала полномасштабного вторжения Главное управление разведки вместе с коллегами из других ведомств провели более 10-и удачных операций по эвакуации из временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальные ценности государственного значения", - пишет пресс-служба разведки.

В этот же раз разведка и детективы НАБУ успешно эвакуировали украинского военнослужащего на юге страны.

Отмечается, что во время эвакуации солдат не получил никаких повреждений и успешно был передан командованию.