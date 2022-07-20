ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НАБУ и разведка успешно эвакуировали военного с оккупированной территории

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 14:22
НАБУ и разведка успешно эвакуировали военного с оккупированной территории Фото: НАБУ и разведка успешно эвакуировали военного с оккупированной территории (Getty Images )
Автор: Сергей Пышкин

Разведка и детективы НАБУ успешно эвакуировали военнослужащего с временно оккупированных территорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Как отмечает разведка, с начала полномасштабного вторжения России, было проведено более 10 удачных операций по эвакуации из временно оккупированных территорий.

"С начала полномасштабного вторжения Главное управление разведки вместе с коллегами из других ведомств провели более 10-и удачных операций по эвакуации из временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальные ценности государственного значения", - пишет пресс-служба разведки.

В этот же раз разведка и детективы НАБУ успешно эвакуировали украинского военнослужащего на юге страны.

Отмечается, что во время эвакуации солдат не получил никаких повреждений и успешно был передан командованию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, на оккупированных территориях началась вторая волна эвакуации мирных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен