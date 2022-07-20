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НАБУ та розвідка успішно евакуювали військового з окупованої території

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Середа 20 липня 2022 14:22
НАБУ та розвідка успішно евакуювали військового з окупованої території Фото: НАБУ та розвідка успішно евакуювали військового з окупованої території (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Розвідка та детективи НАБУ успішно евакуювали військовослужбовця з тимчасово окупованих територій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

Як відзначає розвідка, з початку повномасштабного вторгнення Росії, було проведено більше 10 вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій.

"З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели більше 10-и вдалих операцій по евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення", - пише пресслужба розвідки.

Цього ж разу розвідка та детективи НАБУ успішно евакували українського військовослужбовця на Півдні країни.

Зазначається, що під час евакуації солдат не зазнав жодних ушкоджень й успішно був переданий командуванню.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, на окупованих територіях розпочалася друга хвиля евакуації мирних мешканців.

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