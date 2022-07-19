Как в первый месяц оккупации. Мэр Мелитополя сообщил о второй волне эвакуации

На оккупированных территориях началась вторая волна эвакуации мирных жителей. В очереди на выезд уже вторую неделю стоит более тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Вторая волна идет сейчас. Уже вторую неделю в очереди на эвакуацию находится более тысячи человек. И это вторая волна. Она примерно такая же по интенсивности, как в первый месяц оккупации", - сказал он.

Федоров отметил, что третью волну эвакуации ожидают ближе к отопительному сезону. Он добавил, что на захваченных территориях, скорее всего, отопительный сезон не начнется.

"Сегодня нет газа, нет квалифицированных работников, которые могут подготовить город к отопительному сезону. И они (россияне - ред.) этим не занимаются, им наплевать на людей", - сказал мэр Мелитополя.