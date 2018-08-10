НАБУ расследует 72 дела в отношении деклараций чиновников

Фигурантами дел являются нардепы и судьи

В производстве НАБУ находится 72 уголовных производства в отношении нарушений, которые были обнаружены в электронных декларациях чиновников. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что общая сумма незадекларированных доходов, установленная по этим делам, составляет 769, 4 миллионов гривен.

"В производстве НАБУ находится 72 уголовных дела по е-декларированию. Общая сумма незадекларированных доходов, установленная по этим делам, составляет 769,4 миллионов гривен", - сообщил Сытник.

По его словам, фигурантами дел являются народные депутаты и судьи.

"Первые дела уже пошли в суд", - добавил директор НАБУ.

Напомним, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру будет направлено несколько уголовных производств, в которых фигурируют народные депутаты Украины. По его словам, уже подготовлены проекты подозрений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава Генпрокуратуры Юрий Луценко не исключает новых представлений на снятие депутатской неприкосновенности ближе к началу работы Верховной рады. Генпрокурор напомнил, что в целом прокуратура внесла представление о снятии депутатской неприкосновенности с одиннадцати народных избранников.