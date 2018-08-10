НАБУ розслідує 72 справи стосовно декларацій чиновників

Фігурантами справ є нардепи та судді

У провадженні НАБУ перебуває 72 кримінальні провадження стосовно порушень, які були виявлені у електронних деклараціях чиновників. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що загальна сума незадекларованих доходів, встановлена по цим справам, складає 769, 4 мільйонів гривень.

"У провадженні НАБУ є 72 кримінальні справи за е-декларуванням. Загальна сума незадекларованих доходів, встановлена по цим справам, складає 769, 4 мільйонів гривень", - повідомив Ситник.

За його словами, фігурантами справ є народні депутати та судді.

"Перші справи вже пішли в суд", - додав директор НАБУ.

Нагадаємо, у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру буде направлено кілька кримінальних проваджень, у яких фігурують народні депутати України. За його словами, вже підготовлені проекти підозр.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава Генпрокуратури Юрій Луценко не виключає нових подань на зняття депутатської недоторканності ближче до початку роботи Верховної ради. Генпрокурор нагадав, що в цілому прокуратура внесла подання про зняття депутатської недоторканності з одинадцяти народних обранців.