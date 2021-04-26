НАБУ снова пытается судиться с прокурором САП в деле "Роттердам+", - адвокат

После трех решений Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которые безапелляционно подтвердили законность и обоснованность действий прокурора САП в закрытом деле "Роттердам+", детективы НАБУ решили пойти в суд в четвертый раз.

"Никаких оснований для очередного рассмотрения одного и того же заявления детективов об отводе прокурора нет и быть не может. Единственная цель этой акции - оказать давление на суд и Офис генерального прокурора и оправдать свою неэффективность в глазах общества", - сообщила адвокат.

По ее словам, на последнем таком судебном процессе, судья ВАКС Оксана Олейник четко указала, что отсутствуют хоть какие-либо доказательства того, что прокурор САП действовал непрофессионально, вел дело не верно, не изучил документы, не принял во внимание материалы следствия и тому подобное.

"Три отдельных решения самого авторитетного суда Украины на протяжении последних полгода подтвердили, что прокурор безупречно выполняет возложенные на него функции процессуального руководителя и абсолютно законно поставил под сомнение собранные следствием за 4 года материалы", - подчеркнула адвокат.

Она отметила, что в ситуации, когда сроки досудебного расследования закончены, когда десятки экспертиз подтверждают правильность формулы, никакого другого решения как закрыть дело "Роттердам+" прокуроры САП не могли принять.

"Это уже подтверждено судом и Офисом генерального прокурора, однако личные корыстные мотивы или же желание оправдаться за свою неэффективность в глазах общества, толкает детективов НАБУ на прямое нарушение закона и злоупотребление своими полномочиями", - подытожила адвокат.

Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Кроме этого Высший антикоррупционный суд еще трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

21 апреля первый замглавы САП принял решение снова отменить закрытие этого дела.