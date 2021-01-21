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Дело "Роттердам+" повторно закрыто

Четверг 21 января 2021 20:20
Дело "Роттердам+" повторно закрыто
Фото: НАБУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла дело "Роттердам+".

Об это сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в официальном Telegram-канале.

"Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+", - говорится в сообщении.

"После четырех лет расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет Украины, суды разных инстанций, десятки украинских и зарубежных экспертов не нашли в принципе определения цены энергетического угля, утвержденном НКРЭКУ, признаков правонарушения", - прокомментировала адвокат по делу Наталья Дригваль.

Дело "Роттердам+" первый раз было закрыто 27 августа 2020 г.

Вскоре это решение поддержал Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд. Решение суда о законности закрытия этого дела вступило в законную силу 17 ноября 2020 г.

Однако по иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского суд обязал продолжить расследование.

Расследование дела "Роттердам+" длилось с марта 2017 г. Следствие не смогло установить преступления и вреда от действия формулы.

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