НАБУ знову намагається судитися з прокурором САП у справі "Роттердам+", - адвокат

Після трьох рішень Вищого антикорупційного суду( ВАКС), які безапеляційно підтвердили законність та обґрунтованість дій прокурора САП у закритій справі "Роттердам+", детективи НАБУ вирішили піти до суду вчетверте.

"Ніяких підстав для чергового розгляду однієї і тієї ж заяви детективів про відвід прокурора немає і бути не може. Єдина мета цієї акції - чинити тиск на суд і офіс генерального прокурора і виправдати свою неефективність в очах суспільства", - повідомила адвокат.

За її словами, на останньому такому судовому процесі, суддя ВАКС Оксана Олійник чітко вказала, що відсутні хоч які-небудь докази того, що прокурор САП діяв непрофесійно, вів справу не вірно, не вивчив документи, не взяв до уваги матеріали слідства тощо.

"Три окремі рішення найавторитетнішого суду України протягом останніх півроку підтвердили, що прокурор бездоганно виконує покладені на нього функції процесуального керівника і абсолютно законно поставив під сумнів зібрані слідством за 4 роки матеріали", - підкреслила адвокат.

Вона зазначила, що в ситуації, коли терміни досудового розслідування закінчені, коли десятки експертиз підтверджують правильність формули, ніякого іншого рішення як закрити справу "Роттердам+" прокурори САП не могли прийняти.

"Це вже підтверджено судом і Офісом генерального прокурора, однак особисті корисливі мотиви або ж бажання виправдатися за свою неефективність в очах суспільства, штовхає детективів НАБУ на пряме порушення закону і зловживання своїми повноваженнями", - підсумувала адвокат.

Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу "Роттердам+". Перший раз справу було закрито 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

У ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Понад 5 українських та 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну та юридичну обґрунтованість.

Крім цього Вищий антикорупційний суд ще тричі підтвердив законність та обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

21 квітня перший заступник голови САП прийняв рішення знову скасувати закриття цієї справи.