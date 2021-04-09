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Прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам+"

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 21:36
Прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам+" Фото: Национальное антикоррупционное бюро (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+".

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало дело более 4 лет.

"Сегодня прокурор (старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко, - ред.) в третий раз закрыл дело "Роттердам+", - сообщило НАБУ.

Причины закрытия дела НАБУ не сообщает.

Отметим, что это третье решение прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" за последние 7 месяцев.

Напомним, первый раз дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в законную силу 17 ноября 2020 года.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

К такому же выводу от отсутствии вреда от формулы "Роттердам+" пришла комплексная экспертиза СБУ и Антимонопольный комитет Украины, проводивший собственное независимое расследование.

Однако осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев оно было повторно закрыто, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд еще дважды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

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