НАБУ проводит обыск в Суворовском райсуде Одессы, который ми блокировать работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Горбатюк заявил, что одно из решений по ВККС принималось судьей Суворовского районного суда и в помещении этого суда и проводится обыск.

Руководитель НАБУ Артем Сытник также пояснил, что Суворовский суд города Одессы под влиянием Окружного административного суда Киева мог принять решение, которое блокировало работу ВККС.

"Решение, которое было вынесено Суворовским судом города Одессы - это как раз решение, которое блокировало работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Сейчас как раз в этом помещении проводится обыск... Там руководитель Окружного административного суда надиктовывает резолютативну часть (решения суда - ред.) судье Суворовского суда города Одессы", - добавил Сытник.

Он напомнил, что этому судье "некогда было предъявлено обвинение в получении взятки, но при странных обстоятельствах он был оправдан".

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в Окружном административном суде города Киева, в частности в кабинете главы суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходят по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

Ранее РБК-Украина сообщало, что четырем судьям Окружного административного суда города Киева сообщат о подозрении в принятии неправосудных решений. Как заявил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, эти судьи в ручном режиме принимали решения об освобождении и назначении членов ВККС.