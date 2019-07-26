НАБУ проводить обшук у Суворівському райсуді Одеси, який мі блокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Про це повідомив керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Горбатюк заявив, що одне з рішень щодо ВККС приймалось суддею Суворовського районного суду і в приміщенні цього суду і проводиться обшук.

Керівник НАБУ Артем Ситник також пояснив, що Суворівський суд міста Одеси під впливом Окружного адміністративного суду Києва міг ухвалити рішення, яке блокувало роботу ВККС.

"Рішення, яке було винесено Суворівським судом міста Одеси - це якраз рішення, яке блокувало роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Зараз якраз в цьому приміщенні проводиться обшук… Там керівник Окружного адміністративного суду надиктовує резолютативну частину (ухвали суду - ред.) судді Суворівського суду міста Одеси", - додав Ситник.

Він нагадав, що цьому судді "колись було пред’явлено звинувачення у отриманні хабаря, але під дивними обставинами він був виправданий".

Нагадаємо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшук в Окружному адміністративному суді міста Києва, зокрема у кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ зазначили, що обшуки проходять по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що чотирьом суддям Окружного адміністративного суду міста Києва повідомлять про підозру в прийнятті неправосудних рішень. Як заявив керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, ці судді в ручному режимі ухвалювали рішення про звільнення і призначення членів ВККС.