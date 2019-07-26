КСУ мог отменить статью о незаконном обогащении под давлением - ГПУ

Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

Эпизоды влияния судей Окружного админсуда в КСУ подлежит отдельному расследованию

Руководство Окружного административного суда города Киева могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины (КСУ) относительно закона о незаконном обогащении. Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, эпизоды влияния судей Окружного админсуда в КСУ подлежит отдельному расследованию.

"Детали следствия, эпизод который подлежит расследованию отдельному. Но кратко можно говорить на влияние на отдельных членов для принятия тех или иных решений именно Конституционным судом. То есть склонение определенных членов КСУ в принятии тех или иных решений, которые нужны тем лицам. Это связано с отменой незаконного обогащения и признанием незаконным закона о люстрации", - заявил Горбатюк.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в Окружном административном суде города Киева, в частности в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходят по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

Ранее РБК-Украина сообщало, что четырем судьям Окружного административного суда города Киева сообщат о подозрении в принятии неправосудных решений. В частности, по словам Горбатюка, эти судьи в ручном режиме принимали решения об освобождении и назначении членов ВККС.