В НАБУ прокоментували скандальний запис фігурантів "Мідасу" про захист над ТЕЦ

Наразі невідомо, чи вилився скандальний запис фігурантів справи "Мідас" про нібито "відсутність сенсу" будувати захист над енергетичними об'єктами, у конкретну бездіяльність. Потрібен повний аудит витрат та дій.
Про це розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в інтерв'ю РБК-Україна.
Абакумову нагадали про скандальний запис однієї з розмов фігурантів "Мідасу" - "Тенора" (Дмитра Басова, чиновника "Енергоатому") та "Рокета" (Ігоря Миронюка, ексрадника міністра енергетики), коли вони обговорювали, що будувати захисні споруди над об'єктами енергетики, мовляв, "немає сенсу".
Абакумов у відповідь на питання, чи привела ця розмова до того, що десь не було побудовано захист та об'єкт зруйнували окупанти, зазначив, що це питання в першу чергу до органів та структур, які "відповідають за планування, будівництво і введення в експлуатацію захисних споруд".
"З нашої точки зору, логічним кроком тут мав би стати публічний аудит рішень і дій у цій сфері: хто саме ухвалював рішення, на підставі чого, як оцінювалися ризики для безпеки об’єктів. Але це радше порада з боку органу досудового розслідування, а не наша пряма компетенція", - підкреслив він.
Абакумов додав, що НАБУ не може замінювати собою профільні міністерства та військове командування, даючи якусь оцінку.
"Єдине, що можемо сказати, що під час розмов "Тенор" і "Рокет" озвучували, що в деяких випадках краще почекати днів 10 - умовно місяць для того, щоб відсоток неправомірної винагороди збільшився", - пояснив він.
Дмитро Басов - колишній керівник управління Генеральної прокуратури, що займалося розслідуванням злочинів організованих груп, а також ексспівробітник Фонду держмайна. Згодом він обійняв посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в державній компанії "Енергоатом". У справі "Мідас" проходить під кличкою "Тенор".
Ігор Миронюк - колишній радник міністра енергетики, який фігурує у справі під кличкою "Рокет". Миронюка пов'язують з екснардепом та зрадником України Андрієм Деркачом, який за свою зраду отримав у Росії посаду сенатора.
Нагадаємо, що у листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер президента України Володимира Зеленського.
Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у матеріалі видання. Скандал коштував крісел двом міністрам, які були фігурантами скандальних плівок та керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.