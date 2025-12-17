В НАБУ прокомментировали скандальную запись фигурантов "Мидаса" о защите над ТЭЦ

Абакумову напомнили о скандальной записи одного из разговоров фигурантов "Мидаса" - "Тенора" (Дмитрия Басова, чиновника "Энергоатома") и "Рокета" (Игоря Миронюка, экс-советника министра энергетики), когда они обсуждали, что строить защитные сооружения над объектами энергетики, мол, "нет смысла".

Абакумов в ответ на вопрос, привел ли этот разговор к тому, что где-то не была построена защита и объект разрушили оккупанты, отметил, что это вопрос в первую очередь к органам и структурам, которые "отвечают за планирование, строительство и ввод в эксплуатацию защитных сооружений".

"С нашей точки зрения, логичным шагом здесь должен был бы стать публичный аудит решений и действий в этой сфере: кто именно принимал решение, на основании чего, как оценивались риски для безопасности объектов. Но это скорее совет со стороны органа досудебного расследования, а не наша прямая компетенция", - подчеркнул он.

Абакумов добавил, что НАБУ не может заменять собой профильные министерства и военное командование, давая какую-то оценку.

"Единственное, что можем сказать, что во время разговоров "Тенор" и "Рокет" озвучивали, что в некоторых случаях лучше подождать дней 10 - условно месяц для того, чтобы процент неправомерного вознаграждения увеличился", - пояснил он.