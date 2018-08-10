В НАБУ попередили про тиск під час конкурсу до ВАКС

За словами Ситника, кандидатам потрібно готуватися до тиску під час конкурсу на зайняття посад у суді

Під час проведення конкурсу до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) можливий тиск на кандидатів на посади суддів. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ситника, на сьогоднішній день оголошено конкурс на зайняття посад у суді.

"Користуючись нагодою, хотів би звернутись до тих, хто підходить за кваліфікаційними вимогами для того, щоб зайняти посаду у Вищому антикорупційному суді. Я одразу попереджаю, що робота буде дуже не проста. Готуйтесь до тиску. Закликаю всіх небайдужих прийти на конкурс", - повідомив Ситник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала приймати документи на участь у конкурсах на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Верховного суду.

Раніше повідомлялось, що до Верховного суду буде набрано ще 78 суддів.

Відзначимо, 2 серпня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про Вищий антикорупційний суд".