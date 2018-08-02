До Верховного суду буде набрано ще 78 суддів

У ВККС повідомили деталі конкурсу до Верховного суду України

До Верховного суду України оголошено конкурс на зайняття 78 посад суддів. Відповідне рішення ухвалила Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України під час засідання в четвер, 2 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, є 26 вакансій на посади до Касаційного адміністративного суду, 23 - на посади до Цивільного суду, 16 - до Господарського суду, 13 - до Касаційного кримінального суду.

Як повідомив член ВККСУ Станіслав Щотка, набір суддів до Верховного та антикорупційного судів буде проходити у два окремих конкурси.

"Один конкурс на заміщення посад до Верховного суду, а один до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і апеляційної палати до ВАКС", - повідомив він.

Загалом, за рішенням комісії, у Верховному суді працюватимуть 196 суддів. Максимальна кількість, передбачена законом - 200 суддів

"З урахуванням навантаження суддів різних інстанцій, Державна судова адміністрація вирішила, що у ВСУ мають працювати 196 суддів", - уточнили у ВККСУ.

Загалом на конкурс до Верховного суду можуть подавати свої кандидатури судді, адвокати та правники з сукупним стажем на цих посадах від 10 років. На сьогодні про наміри взяти участь у конкурсі заявили 842 правника.

Нагадаємо, з 7 листопада 2016 року ВККСУ провела перший конкурс на зайняття 120 посад касаційних судів Верховного суду - по 30 місць у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному. За результатами конкурсу, у ВСУ працює 115 суддів. Під час проведення цього конкурсу до Верховного суду вперше могли брати участь адвокати та науковці, які мають 10 років фахового стажу.

Як писало РБК-Україна, судді Вищого антикорупційного суду отримуватимуть заробітну плату у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень щомісяця.