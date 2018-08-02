Порошенко: шлях до створення Вищого антикорупційного суду повністю відкритий

Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про Вищий антикорупційний суд" (ВАКС). Про це йдеться на сайті президента.

Зміни дозволяють забезпечити ефективний початок роботи та подальше функціонування Вищого антикорупційного суду, в тому числі його апеляційної палати.

Крім того, законом вирішуються питання організації діяльності ВАКС і гарантій діяльності суддів. Зокрема передбачено деталізацію діяльності палат вищих спеціалізованих судів та закріплення певної інституціональної, організаційної, кадрової та фінансової автономії апеляційної палати ВАКС.

Також законом передбачено, що апеляційний розгляд справ щодо топ-корупціонерів буде здійснюватися виключно апеляційною палатою ВАКС.

"З прийняттям цього закону повністю відкритий шлях для створення та функціонування Вищого антикорупційного суду, тож я звертаюся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із проханням якнайшвидше провести конкурс, а до Міністерства закордонних справ - в максимально короткі строки звернутися з проханням до наших міжнародних партнерів щодо делегування представників до Громадської ради міжнародних експертів", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 7 червня Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. 21 червня парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду".

12 липня 2018 року 12 липня український парламент затвердив поправки до закону для створення антикорупційного суду в частині подачі апеляції. Згідно з поправками, все підслідні Національному антикорупційному бюро справи будуть передані до Вищого антикорупційного суду.