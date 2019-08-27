НАБУ получило информацию о юристах ПриватБанка в споре с Коломойским

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получило информацию о юристах, которые принимали участие на стороне "ПриватБанку" в слушаниях в Высоком суде Англии. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу государственного банка.

Как отметили в пресс-службе, НАБУ добилось получения информации через суд. "ПриватБанк получил определение суда с требованием предоставить детективам НАБУ все документы относительно оснований и условий получения ПриватБанком услуг от украинских и иностранных юридических советников и других консультантов", - сообщили в пресс-службе.

Там отмечают, что основанием для предоставления такой информации стал иск депутатов Верховной Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя от 2017-2018 годов, которых банк связывает со своими бывшими владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

"Производства по заявлениям экс-депутатов были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам возобновлены летом 2019 года", - отмечают в "ПриватБанке".

В государственном банке призвали руководство НАБУ защитить информацию о юристах, которые помогают судиться с бывшими владельцами банка, ведь нарушение адвокатской тайны угрожает защиты интересов государственного банка в судебных процессах в США, Великобритании, Украине и на Кипре.

Напомним, финансовый директор "Приватбанка" Самарина Анна сообщила о том, что "ПриватБанк" вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных расходов.