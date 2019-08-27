НАБУ отримало інформацію про юристів ПриватБанку у суперечці з Коломойським

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) отримало інформацію про юристів, які брали участь на стороні "ПриватБанку" у слуханнях у Високому суді Англії. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на прес-службу державного банку.

Як відзначили в прес-службі, НАБУ домоглося отримання інформації через суд. "ПриватБанк отримав ухвалу суду з вимогою надати детективам НАБУ всі документи щодо підстав та умов отримання ПриватБанком послуг від українських та іноземних юридичних радників та інших консультантів", - повідомили в прес-службі.

Там зазначають, що підставою для надання такої інформації став позов депутатів Верховної Ради минулого скликання Олександра Дубініна та Віталія Купрія від 2017-2018 років, яких банк пов'язує зі своїми колишніми власниками - Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

"Провадження щодо заяв екс-депутатів були зупинені слідчими органами ще 2017 року, але з невідомих причин поновлені влітку 2019 року", - зазначають у "ПриватБанку".

У державному банку закликали керівництво НАБУ захистити інформацію про юристів, які допомагають судитися з колишніми власниками банку, адже порушення адвокатської таємниці загрожує захисту інтересів державного банку у судових процесах у США, Великій Британії, Україні та на Кіпрі.

Нагадаємо, фінансовий директор "Приватбанку" Самаріна Ганна повідомила про те, що "ПриватБанк" залучений в ряд судових розглядів в Сполучених Штатах, Великобританії, на Кіпрі та в Україні як позивача, так і в якості відповідача, що призвело до збільшення судових витрат.