НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки "Нафтогазу"

Середа 19 листопада 2025 14:17
НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки "Нафтогазу" Фото: НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки "Нафтогазу"(Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Детективи Національного антикорупційного бюро 19 листопада провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України" Віталія Бровка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Водночас у НАБУ зазначили, що жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

"Ці заходи не стосуються діяльності "Нафтогазу". Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - додали в Бюро.

Обшуки у "Нафтогазі"

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що у сьогодні зранку детективи Національного антикорупційного бюро нібито прийшли з обшуками до нового директора з безпеки Групи "Нафтогаз" Віталія Бровка.

Водночас у компанії заявили, що інформація про нібито обшуки в офісах компанії, яка шириться в окремих ЗМІ, не відповідає дійсності. У компанії наголосили, що жодних слідчих дій у приміщеннях "Нафтогазу" не проводиться.

Там також наголосили, що "Нафтогаз" максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. І це стосується всіх без винятку працівників компанії.

