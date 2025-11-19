ua en ru
НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза"

Среда 19 ноября 2025 14:17
НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза"
Автор: Татьяна Степанова

Детективы Национального антикоррупционного бюро 19 ноября провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины" Виталия Бровко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"В ответ на запросы медиа информируем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в НАБУ отметили, что ни одно лицо не задерживалось, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством.

"Эти меры не касаются деятельности "Нафтогаза". Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования", - добавили в Бюро.

Обыски в "Нафтогазе"

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что сегодня утром детективы Национального антикоррупционного бюро якобы пришли с обысками к новому директору по безопасности Группы "Нафтогаз" Виталию Бровко.

В то же время в компании заявили, что информация о якобы обысках в офисах компании, которая распространяется в отдельных СМИ, не соответствует действительности. В компании отметили, что никаких следственных действий в помещениях "Нафтогаза" не проводится.

Там также отметили, что "Нафтогаз" максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. И это касается всех без исключения работников компании.

