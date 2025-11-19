НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности "Нафтогаза"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"В ответ на запросы медиа информируем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в НАБУ отметили, что ни одно лицо не задерживалось, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством.

"Эти меры не касаются деятельности "Нафтогаза". Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования", - добавили в Бюро.