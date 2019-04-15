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НАБУ открыло дело по поводу госизмены сотрудников ГБР

Новости » Общество    15.04.2019 - 12:51
НАБУ открыло дело по поводу госизмены сотрудников ГБР
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом подследственность по делу определена за СБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены и других преступлений сотрудников Государственного бюро расследования. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе НАБУ.

Впрочем, в бюро сообщили, что все указанные преступления, за исключением ст. 364 Уголовного кодекса Украины, не относятся к подследственности НАБУ.

"САП определило подследственность за СБУ. Это означает, что обращаться надо в СБУ. НАБУ вносило сведения в Единый реестр досудебных расследований во исполнение постановления судьи Соломенского райсуда Киева. Нас обязали это сделать, и мы передали информацию в САП для определения подследственности. САП должна определить подследственность и сделала это", - рассказали в пресс-службе.

Так, НАБУ внесло сведения в ЕРДР по поводу возможного совершения уголовных преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют возможные злоупотребления НАБУ в ходе следствия по делу о поставках дальномеров на Харьковский бронетанковый завод, к которым может быть причастен сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

Как писало РБК-Украина ранее, ранее в НАБУ заявили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) саботирует расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в "Укроборонпроме".

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