ГБР расследует возможные злоупотребления НАБУ в деле об "оборонке"

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

ГБР сейчас проверяет факты использования своего служебного положения должностными лицами НАБУ

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют возможные злоупотребления НАБУ во время следствия в уголовном производстве относительно поставок дальномеров на Харьковский бронетанковый завод, к которым может быть причастен сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как отмечается в постановлении Печерского районного суда города Киева, ГБР сейчас проверяет факты использования своего служебного положения должностными лицами НАБУ, которые умышленно скрыли переписку другого фигуранта дела Андрея Рогозы, которое НАБУ получил из Главной военной прокуратуры. Указанное переписки вмещается на 87 страницах, которые военные прокуроры выделили из другого уголовного производства.

Следователь ГБР в ходатайстве указывал, что данным переписку подтверждается факт завладения должностными лицами различных суб'объектов хозяйствования средствами предприятий, входящих в состав "Укроборонпром", в частности Харьковского бронетанкового завода, которое расследует НАБУ. В Бюро считают, что служащие НАБУ в течение 2-х лет с целью получения неправомерной выгоды не проводили никаких следственных (розыскных) действий и других мероприятий, которые направлены на получение доказательств и привлечения виновных к уголовной ответственности. Так, в указанном производстве предварительная квалификация по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УКУ.

Следователь ГБР добавил, что сопроводительным письмом главного военного прокурора Анатолия Матиоса на адрес антикорупциійного бюро поступило 87 листов, выделенных из уголовного производства и на которых содержалась переписка Рогозы. Согласно приложениям к письму, на нем стоит входящий штамп НАБУ, а указанные материалы зарегистрированы в системе электронного документооборота АСКОД, о чем свидетельствует выписка из соответствующей системы. После чего первый замдиректора НАБУ Гизо Углава на указанный сопроводительное письмо наложена резолюция "руководителю Головного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинському прошу изучить и доложить". В свою очередь Калужинський поручил изучить эти материалы детектива.

Напомним, в начале апреля президент Украины Петр Порошенко во время совещания с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром".

Ранее в расследовании журналистки "Наши деньги" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволеный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.