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НАБУ обвинило САП в саботировании дела о коррупции в "оборонке"

Новости » Политика    11.04.2019 - 16:15
НАБУ обвинило САП в саботировании дела о коррупции в "оборонке"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В НАБУ заявляют, что прокуроры САП затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) саботирует расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в "Укроборонпроме". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ сообщают, что прокуроры САП затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей и документов, имеющих значение для расследования.

"После открытия дел по фактам, изложенным в расследовании журналистов, НАБУ сразу инициировало истребование в ГПУ уголовного производства, которое, вероятно, содержит переписку, обнародованнаю СМИ. Однако без согласования со стороны САП это сделать невозможно. Но САП почти месяц игнорирует эту инициативу НАБУ, не прибегая к никаким объяснениям", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что в результате обращения в суд за соответствующими разрешениями на проведение процессуальных действий откладываются.

"Процессуальными руководителями в уголовном производстве, открытом по публикациям BIHUS.info не дано ни одного указания, кроме одного и то - в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые направляются в суд, фамилии Гладковского О.В. и других лиц, которые опубликованы в журналистском расследовании", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера САП просила Раду повлиять на затягивание дел НАБУ относительно "Укроборонпрома". САП заявила об установлении фактов нарушения закона детективами НАБУ.

Отметим, в расследовании журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволен с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.

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