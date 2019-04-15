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НАБУ відкрило справу щодо держзради співробітників ДБР

Новини » Суспільство    15.04.2019 - 12:51
НАБУ відкрило справу щодо держзради співробітників ДБР
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому підслідність у справі визначено за СБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ)  відкрило кримінальне провадження щодо ймовірної державної зради та інших злочинів співробітників Державного бюро розслідування. Про це в коментарі РБК-Україна розповіли у прес-службі НАБУ.

Втім, у бюро повідомили,  що всі зазначені злочини, за винятком ст. 364 Кримінального кодексу України, не відносяться до підслідності НАБУ.

"САП визначило підслідність за СБУ. Це означає, що звертатися треба до СБУ. НАБУ вносило відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на виконання ухвали судді Солом'янського райсуду Києва. Нас зобов'язали це зробити, і ми передали інформацію до САП для визначення підслідності. САП мала визначити підслідність і зробила це", - розказали у прес-службі.

Так, НАБУ внесло відомості до ЄРДР з приводу можливого вчинення кримінальних злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряють можливі зловживання НАБУ в ході слідства у справі про постачання далекомірів на Харківський бронетанковий завод, до яких може бути причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

Як писало РБК-Україна раніше, раніше в НАБУ заявили, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) саботує розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про корупцію в "Укроборонпромі".

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