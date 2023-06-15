НАБУ оголосило у розшук проросійського екснардепа Королевську

Датою зникнення Королевської вважається 22 лютого 2023 року.

Колишнього народного депутата звинувачують за ч. 1 ст. 366-2 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).

Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж обмеження волі строком до трьох років.

Фото: Королевську оголошено в розшук (скриншот)

Чим "відзначилась" Королевська?

Українська проросійська політична та державна діячка, свого часу обіймала посаду міністра соцполітики України.

З 2014 року на дострокових виборах до Верховної Ради Королевська балотувалась за списками партії "Опозиційний блок". З листопада того ж року отримала мандат народного депутата Верховної Ради. Вже у 2019 році була обрана депутатом від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя".

Королевська неодноразово потрапляла в скандали, наприклад, вимагаючи повернути викладання російської мови в школах пояснюючи це тим, що "усі і так говорять в Україні російською".

Після повномасштабного вторгнення ворога вона активно прогулювала засідання Верховної ради й пізніше втекла з країни.

Недостовірне декларування

В лютому 2023 року, НАБУ й САП заочно повідомили про підозру Королевській через те, що під час заповнення декларації вона "забула" внести туди своє майно на території Росії й не тільки.

Згідно з даними слідства, проросійський політик не задекларувала:

дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га;

майно в Російські Федерація - житловий будинок площею 120,1 кв. метр й земельну ділянку площею 1,13 га.

Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,3 млн гривень.

В кінці того ж місяця Королевську позбавили мандата народного депутата.