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Рада позбавила мандатів нардепів Королевську, Солода та Волошина

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Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 13:08
Рада позбавила мандатів нардепів Королевську, Солода та Волошина Фото: Наталія Королевска (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада припинила повноваження трьох нардепів від забороненої ОПЗЖ. Мова йде про Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода, а також Олега Волошина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

За його словами, парламентарі проголосували за позбавлення мандатів цих осіб таким чином:

  • #9039 - Юрій Солод ("за" 325 голосів),
  • #9040 - Наталія Королевська ("за" 332 голоси),
  • #9057 - Олег Волошин ("за" 330 голосів).

Рада позбавила мандатів нардепів Королевську, Солода та Волошина

Фото: результат голосування Ради за позбавлення мандату Наталії Королевської (t.me/yzheleznyak)

"Оскільки найбільше набрала голосів Королевська, то на фото результат голосування по її постанові", - написав Железняк під фото.

Таким чином, кількість депутатів в українському парламенті зменшилася до 405.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" анонсували, що на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше три депутати від колишньої партії ОПЗЖ можуть залишитися без мандатів.

Додамо, що 21 лютого в парламент внесли проєкти постанов про позбавлення мандатів Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода, а вже наступного дня в Раду надійшла заява нардепа Волошина про складання мандата.

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