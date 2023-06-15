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НАБУ объявило в розыск пророссийского экс-нардепа Королевскую

Фото: Наталья Королевская, бывший народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего пророссийского народного депутата Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталию Королевскую.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства внутренних дел Украины.

Датой исчезновения Королевской считается 22 февраля 2023 года.

Бывшего народного депутата обвиняют по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).

Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до трех лет.

Фото: Королевская объявлена в розыск (скриншот)

Недостоверное декларирование

В феврале 2023 года НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении Королевской из-за того, что во время заполнения декларации она "забыла" внести туда свое имущество на территории России и не только.

Согласно данным следствия, пророссийский политик не задекларировал:

  • два земельных участка в Киевской области совокупной площадью свыше 0,8 га;
  • имущество в Российская Федерация - жилой дом площадью 120,1 кв. метр и земельный участок площадью 1,13 га.

Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,3 млн. гривен.

В конце того же месяца Королевскую лишили мандата народного депутата.

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НАБУ