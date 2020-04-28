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НАБУ обязали открыть дело против Венедиктовой за незадекларированное имущество

Новости » Политика     28.04.2020 - 19:14
НАБУ обязали открыть дело против Венедиктовой за незадекларированное имущество
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Судья высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу активиста Стерненка

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой за незадекларированное имущество. Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Судья высшего антикоррупционного суда удовлетворил мою жалобу на бездействие следователя и обязала НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению. Заявление я подавал по недекларированному имуществу (часов за 10к евро и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой", - пишет Стерненко.

Стерненко также отметил, что после обнародования информации о наличии у Венедиктовой незадекларированной квартиры в центре Киева стоимостью не менее полумиллиона долларов США будет ходатайствовать, чтобы эти сведения также проверили антикоррупционные органы.

"После внесения сведений в ЕРГР буду ходатайствовать также и об исследовании фактов недекларирования сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чем на днях сообщали журналисты программы "Схемы", - отметил активист.

Напомним, согласно данным программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях", после избрания Ирины Венедиктовой народным депутатом Украины и получения должности председателя комитета Верховной рады по вопросам правовой политики ее муж Денис Колесник пошел на повышение в структуре Национальной полиции и был переведен в Киев.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова может быть уволена с занимаемой должности, если не будет результатов.

Как известно, 17 марта Венедиктова стала генеральным прокурором, вместо Руслана Рябошапки. Назначение Венедиктовой поддержали 269 народных депутатов после того, как предыдущий генпрокурор Рябошапка был отправлен в отставку.

Генпрокурор Венедиктова отреагировала на протесты активистов под домом Муж Венедиктовой после ее прихода в политику пошел на повышение в Нацполиции, - "Схемы"
Новости Украины НАБУИрина Венедиктова
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