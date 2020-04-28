НАБУ зобов’язали відкрити провадження проти Венедіктової за незадеклароване майно

Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)

Суддя вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу активіста Стерненка

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової за незадеклароване майно. Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Суддя вищого антикорупційного суду задовольнила мою скаргу на бездіяльність слідчого та зобов‘язала НАБУ відкрити кримінальне провадження за моєю заявою. Заяву я подавав щодо недекларування майна (годинника за 10к євро та членства у ГО з ознаками прибутковості) генеральним прокурором України Ірини Венедіктової", - пише Стерненко.

Стерненко також зазначив, що після оприлюднення інформації про наявність у Венедіктової незадекларованої квартири у центрі Києва вартістю не менше півмільйона доларів США буде клопотати, щоб ці відомості також перевірили антикорупційні органи.

"Після внесення відомостей до ЄРДР клопотатиму також і про дослідження фактів недекларування відомостей про право оренди/користування квартири Венедіктовою, про що днями повідомляли журналісти програми "Схеми", - зауважив активіст.

Нагадаємо, згідно з даними програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях", після обрання Ірини Венедіктової народним депутатом України та отримання посади голови комітету Верховної ради з питань правової політики її чоловік Денис Колесник пішов на підвищення в структурі Національної поліції та був переведений до Києва.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що новий генеральний прокурор Ірина Венедіктова може бути звільнена з займаної посади, якщо не буде результатів.

Як відомо, 17 березня Венедіктова стала генеральним прокурором, замість Руслана Рябошапки. Призначення Венедиктової підтримали 269 народних депутатів після того, як попередній генпрокурор Рябошапка був відправлений у відставку.