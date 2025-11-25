НАБУ про "Мідас": будуть ще підозри, пріоритетною для фігурантів була "темна" енергетика

"Тепер що відбувається? Відбуваються два треки. Це прослуховування записів, які були, тому що за ці три тисячі годин звучали різні імена, різні назви компаній, різні події озвучувалися", - заявив Кривонос.

За його словами, після співставлення аудіозаписів із фінансовим слідом, фінансовими перерахуваннями або з вилученою документацією, вже можна говорити, що для слідчих багато речей стає більш зрозумілими.

"І у досудовому розслідуванні, я глибоко впевнений, що ми маємо ще підозрюваних у цій справі, і ця справа буде розширюватися", - додав він.

Директор НАБУ також підкреслив, що зараз є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була найбільш пріоритетною, тому що вона найбільш "темна" на сьогоднішній день в частині регулювання, як виявляється.